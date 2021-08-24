В Азербайджане объявлены результаты I тура электронного приема по ступени профобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты первого тура электронного приема (10-21 августа) по ступени профобразования. Информация о результатах отправлена на мобильные телефоны лиц, участвующих в конкурсе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Прошедшие конкурс лица могут получить информацию об учебном заведении и специальности в разделе «личный кабинет» на платформе portal.edu.az

В учебное заведение, в которое поступил абитуриент, 24-30 августа необходимо представить следующие документы: оригинал аттестата, медсправку соответствующей формы о здоровье, образец заявления из системы в "личном кабинете", копию удостоверения личности, 4 фотографии 3х4 см, военный билет или свидетельство призывника, соответствующий подтверждающий документ для лиц, поступающих на льготных условиях.

Прием на 2021-2022 учебный год проводился в 66 учреждениях профобразования по 120 специальностям.

14 876 лиц, прошедших электронную регистрацию в системе, завершили выбор специальности. Лица, не добившиеся успешных результатов в первом туре, могут участвовать во втором туре и выбрать специальность. Информация о втором туре будет опубликована в ближайшие дни.

(Перевод: Кямаля Сеидова)