Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 78 949 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 59 111, вторую – 19 838.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 6 249 673.
При этом первую дозу вакцины получили 3 772 533, вторую – 2 477 140 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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