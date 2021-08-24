В Азербайджане за сутки выявлены 3 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 644 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 3 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 644 человека, скончались - 30, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 398 034 случая заражения коронавирусной инфекцией, 348 454 человека вылечились, 5 370 – скончались, число активных больных составляет 44 210.

За последние сутки в Азербайджане проведены 14 508 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 344 428 тестов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)