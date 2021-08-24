ГЭЦ Азербайджана о конкурсе по приему в вузы в III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - На приемных экзаменах этого года самым напряженным был конкурс в III группе специальностей.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

"На местах госзаказа в этой группе будут учиться абитуриенты, набравшие минимум 400 баллов", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)