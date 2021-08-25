Получить вакцину от коронавируса можно будет еще в 2 поликлиниках Баку

БАКУ /Trend/ - Детские поликлиники №7 и №8 в Хатаинском (ул. Алиаги Шихлинского, 59) и в Наримановском районах (ул. Фаига Юсифова, 37) Баку задействованы в процессе вакцинации от коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Дополнительные пункты вакцинации созданы для того, чтобы избежать столпотворения в поликлиниках вышеуказанных районов столицы.

Для вакцинации необходимо занять онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)