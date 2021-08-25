Завершилась медиа-кампания в рамках совместного проекта азербайджанского правительства и ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась медиа-кампания, совместно реализованная в рамках проекта по обеспечению прав и благополучия женщин с инвалидностью и ветеранов Карабахской войны министерством труда и социальной защиты населения, Фондом народонаселения ООН и Программой развития ООН, сообщает в среду Trend.

В мероприятии по итогам кампании приняли участие завотделом по вопросам политики занятости и демографического развития министерства труда и социальной защиты населения Рашад Дайыев, глава азербайджанского представительства Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев, заместитель резидентf-координатора Программы развития ООН в Азербайджане Чару Бист.

Выступая на мероприятии, Дайыев рассказал о важности данного проекта. Он отметил, что проект является весомой поддержкой работе, которую правительство проводит в сфере обеспечения прав и благополучия уязвимых групп, улучшения возможностей их занятости, довел до внимания значимость медиа-кампании, осуществленной в рамках проекта.

Фарид Бабаев сказал в свою очередь, что за прошедшие пять месяцев для почти 50 лиц с инвалидностью и представителей медиа, привлеченных к медиа-кампании, были организованы групповые творческие курсы: «Посредством видеороликов и статей, подготовленных в ходе кампании, участники поощряют создание равных возможностей для лиц с инвалидностью».

Чару Бист подчеркнула на мероприятии, что медиа могут быть важным средством по повышению информированности, а также в борьбе с дезинформацией. По ее словам, роль медиа в изменении неправильных представлений в обществе неопровержима.

Кампания, реализуемая ООО "Education HUB", была нацелена на поощрение инклюзивности и создание благоприятной среды для расширения возможностей интеграции в общество женщин с инвалидностью и инвалидов Карабахской войны. Были сформированы группы из 50 женщин с инвалидностью, ветеранов Карабахской войны и представителей медиа, проживающих в Баку, Сальянском и Масаллинском районах, где в рамках медиа-кампании осуществлялся проект, и в апреле 2021 года для этих групп были организованы онлайн-курсы.

Участвующие в курсах группы подготовили социальные видеоролики и статьи для СМИ для поощрения инклюзивности и создания благоприятной среды для лиц с инвалидностью.

В процессе подготовки материалов поддержку группам оказывали профессиональные менторы. В завершение медиа-кампании жюри выбрало лучшие из социальных видеороликов и статей.

Таким образом, обладатель первого места получил денежную награду в размере 900 манатов, обладатели второго места – 600 манатов, третьего места – 300 манатов каждый.

Отметим, что проект «Обеспечение прав и благополучия женщин с инвалидностью и ветеранов Карабахской войны» охватывает 2019-2021 годы.

(Перевод: Кямаля Сеидова)