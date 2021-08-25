После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры – Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центр (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что обычно суббакалавры - люди старшего возраста, которые предпочитают заочную форму обучения: «При выборе специальностей указывается, по каким из них можно учиться в очной или заочной формах. Если заочной формы нет, то потом поменять специальность невозможно. Рекомендую суббакалаврам III группы, чтобы при выборе специальности они уделяли внимание региональным вузам. Потому что может быть так, что в первом туре проходной балл там будет низким и шансов поступить больше У суббакалавров в других группах специальностей шансы поступить в вузы Баку и регионов гораздо выше. Если суббакалавры в IV группе выберут специальности аграрного профиля, то шансов поступить будет больше».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)