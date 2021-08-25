БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые нормы в связи с ростом и весом детей.

Об этом сказал главный педиатр минздрава Эркин Рагимов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что исследования в связи с нормами веса и роста в стране были проведены примерно среди 20 тыс. детей.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)