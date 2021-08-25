У абитуриентов с одинаковыми баллами вторым по важности параметром являются отметки в аттестате - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Во время сдачи экзамена по специальности у абитуриентов с одинаковым количеством тестовых баллов в качестве второго по важности параметра рассматриваются отметки в аттестате.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

Аббасзаде также отметила, что баллы выпускных экзаменов остаются в силе два года.

"Что касается абитуриентов, не прошедших конкурс, они во втором туре не будут допущены к выбору специальности. На эти места будут приняты суббакалавры", - сказала она.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)