В текущем учебном году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию после капремонта 22 школы - минобразования

БАКУ /Trend/ - В 2021-2022 учебном году после работ по строительству и капитальному ремонту будут сданы в эксплуатацию 22 школы.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Также, согласно информации, будут возведены 15 школ модульного типа.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)