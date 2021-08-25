В Азербайджане выявлены еще 3794 случая заражения коронавирусом, 2216 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 3794 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2216 человек вылечились, 33 скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 401 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 350 670 человек вылечились, 5 403 – скончались, число активных больных составляет 45 755.

За последние сутки в Азербайджане проведены 17 835 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 362 263 теста.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)