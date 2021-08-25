Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 25 августа 2021 17:30 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 85 632 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 58 117, вторую – 27 515.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 6 335 305.

При этом первую дозу вакцины получили 3 830 650, вторую – 2 504 655 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Image
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