БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 85 632 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 58 117, вторую – 27 515.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 6 335 305.

При этом первую дозу вакцины получили 3 830 650, вторую – 2 504 655 человек.