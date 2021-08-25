В медучреждении «Ени клиника» для записи на вакцинацию внедряется система "рандеву"

БАКУ /Trend/ - С 26 августа в медучреждении «Ени клиника» в Баку запись на вакцинацию от коронавируса будет производиться посредством системы "рандеву".

Об этом говорится в сообщении TƏBİB, передает в среду Trend.

С этой даты в очередь для вакцинации можно будет записаться, пройдя регистрацию на сайте rendevu.its.gov.az

Напомним, что в медучреждении «Ени клиника» процесс вакцинации от коронавируса начался 16 июля 2021 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова)