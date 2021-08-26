В Азербайджане участие в конкурсе в вузы и колледжи детей шехидов и участников войны будет осуществляться за счет госбюджета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане участие в конкурсе по приему в вузы и колледжи детей шехидов и участников войны будет осуществляться за государственный счет.

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.

В соответствии с постановлением, за счет средств госбюджета участие в конкурсе будет проводиться для следующих лиц:

- для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в экзамене по приему в колледжи;

- для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в приемных экзаменах в бакалавриат вузов (базовое медицинское образование);

- для детей лиц, ставших инвалидами в борьбе за территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана;

- для членов семей шехидов;

- для детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки;

- для лиц со статусом вынужденного переселенца;

- для инвалидов I и II групп, в том числе для детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что ранее в конкурсе за счет государства могли участвовать только абитуриенты, впервые подавшие документы для участия во вступительном экзамене в колледжи и на степень бакалавра (базовое медицинское образование), в остальных случаях участие в конкурсе было платным.

Согласно изменению, в дальнейшем за счет государственного бюджета в конкурсе смогут участвовать дети лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, члены семей шехидов, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети вынужденных переселенцев и инвалидов I и II групп, в том числе дети с ограниченными возможностями младше 18 лет.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)