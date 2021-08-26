В Азербайджане выявлено еще 3 714 случаев заражения коронавирусом, 2 470 человек вылечились (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 714 случаев заражения коронавирусом, 2 470 человек вылечились, 31 - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 405 542 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 353 140 человек вылечились, 5 434 - скончались, число активных больных составляет 46 968.

За последние сутки в Азербайджане проведено 17 247 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 379 510.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)