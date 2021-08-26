В одном из районов Баку выявлены случаи незаконного использования воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку выявлены случаи незаконного (без учета и в обход счетчиков) использования воды, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО «Азерсу».

Как отметили в ОАО, за 7 месяцев 2021 года в Наримановском районе были выявлены 130 фактов незаконного использования воды.

В ходе расследований было установлено, что автомойка по ул. Ахмеда Раджабли подключилась к проходящей поблизости линии воды и незаконно пользовалась ею. Нанесенный ущерб был подсчитан, и водоснабжение объекта было перекрыто. Также, несмотря на неоднократные предупреждения, питьевой водой незаконно пользовался пункт по продаже мяса на ул. Юсифа Везира Чеменземинли. Здесь тоже подача воды была прекращена. Незаконно пользовались водой и на объекте, известном как гараж маршрутного автобуса № 204 в Наримановском районе. На объект была проведена водная линия от ближайшего водопровода, и учет воды не велся.

Всего за прошедший период текущего года в правоохранительные органы были предприняты обращения по 178 фактам незаконного использования воды.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)