В Азербайджане запущена электронная кадровая база для выпускников зарубежных вузов
БАКУ /Trend/ - Агентство по обеспечению качества в образовании запустило электронный ресурс www.kadr.taninma.az, где собраны биографии соискателей - выпускников зарубежных вузов, которые признаны в Азербайджане.
Об этом написал в соцсети министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.
Граждане, квалификация которых признана в Азербайджане, могут присоединиться к новому банку кадров www.kadr.taninma.az посредством «личного кабинета».
По мнению министра, создание банка кадров очень важно с точки зрения поддержки доступа выпускников зарубежных вузов на рынок труда и содействия координации работодателей с соискателями.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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