В Азербайджане в общественных местах задержаны 11 активных больных COVID-19
БАКУ /Trend/ - 26 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах Азербайджана 11 активных больных коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД.
Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту жительства, о чем были проинформированы соответствующие медучреждения.
В отношении четырех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Армении родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания правительства
Еще одно поражение армянского лобби – Апелляционный административный суд Лиона аннулировал незаконные документы по Шуше
Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей дипмиссии Азербайджана во Франции, Шуша – это особая тема - посол Рахман Мустафаев
За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала по миру более 9,5 тыс. таргетированных почтовых атак на компании
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана