В Азербайджане в общественных местах задержаны 11 активных больных COVID-19

БАКУ /Trend/ - 26 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах Азербайджана 11 активных больных коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту жительства, о чем были проинформированы соответствующие медучреждения.

В отношении четырех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)