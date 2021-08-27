МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с поддельными COVID-паспортами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с поддельными COVID-паспортами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на указанные ведомства.

В результате мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, было установлено, что в поликлинике поселка Бакиханова в Сабунчинском районе Баку за деньги размещается информация о некоторых гражданах в электронной системе e-TƏBIB без их участия в процессе вакцинации. Тем самым им выдаются поддельные COVİD-паспорта, говорится в сообщении.