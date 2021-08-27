МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с поддельными COVID-паспортами (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 16:12)

БАКУ /Trend/ - МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с поддельными COVID-паспортами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на указанные ведомства.

В результате мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, было установлено, что в поликлинике поселка Бакиханова в Сабунчинском районе Баку за деньги размещается информация о некоторых гражданах в электронной системе e-TƏBIB без их участия в процессе вакцинации. Тем самым им выдаются поддельные COVİD-паспорта, говорится в сообщении.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 25-го отделения Низаминского РОП, были задержаны подозреваемые в этих незаконных действиях жительница столицы С.Гасанова, ее знакомая, участковый врач этой поликлиники Р.Алиева и врач-терапевт медучреждения Г.Мадатзаде.

В ходе проведенного расследования было установлено, что эти лица, вступив в предварительный сговор, выдавали за деньги некоторым гражданам поддельные документы о прохождении вакцинации.

В квартире С.Гасановой и сумке Р.Алиевой было обнаружено множество поддельных паспортов о вакцинации, удостоверения личности и их копии, а также деньги, полученные от граждан за незаконные действия.

По факту в Низаминской районной прокуратуре проводится расследование.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)