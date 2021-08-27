Минобороны Азербайджана выразило соболезнования Казахстану

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о ранении и гибели военнослужащих в результате взрыва, произошедшего вблизи города Тараз братского Казахстана. Да упокоит Аллах души погибших, мы скорбим вместе с их близкими, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в соболезновании.

Напомним, что в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, ранены около 100 и погибли 9 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)