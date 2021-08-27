В Азербайджане выявлено еще 4 203 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 724 человека (версия 2)

(первая версия в 17:32)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 4 203 случая заражения коронавирусом, 1 724 человека вылечились, 35 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 409 745 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 354 864 человека вылечились, 5 469 - скончались, число активных больных составляет 46 412.

За последние сутки проведено 16 135 тестов на COVID-19, а с начала пандемии - 4 395 646.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)