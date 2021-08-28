В Азербайджане частные общежития могли бы решить проблему студентов с арендой жилья - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане частные общежития могли бы решить проблему студентов с арендой жилья. После поступления в вуз проблемы не заканчиваются, появляются новые и более серьезные трудности, одна из которых – это аренда жилья, сказал в субботу Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов.

Он отметил, что проблема с общежитиями не была решена и в этом году.

«Правда, у новых вузов есть современные общежития. Старые университеты тоже ремонтируют и модернизируют свои общежития. Однако необходимость в них существует и сегодня. Считаю, что в этом вопросе необходимо воспользоваться зарубежной практикой строительства частных общежитий. Они существуют в разных странах. Эти общежития платные, но проживание в них дешевле аренды квартир. Поэтому частные общежития могут стать решением проблемы студентов с арендой жилья», - сказал Асадов.

Эксперт также отметил, что в Азербайджане практически отсутствуют студенческие городки.

«У ведущих вузов мира есть свои кампусы для студентов, городки. Студенты даже могут подрабатывать в этих городках. В условиях кампуса у студентов никаких проблем быть не может. В Азербайджане также ведутся работы в этом направлении. Главная задача студента - учиться. Думаю, предприниматели могут построить общежитие и передать его в пользование студентов. Государство тоже должно помочь в этом деле. К примеру, предоставить бесплатные земельные участки. Также университеты могли бы приобрести несколько этажей построенных в Баку многоэтажных зданий и использовать их в качестве общежитий», - сказал Асадов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)