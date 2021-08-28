«Токио-2020»: Азербайджан в медальном зачете на Паралимпиаде находится на седьмом месте

БАКУ /Trend/ - 28 августа, в четвертый день XVI летних Паралимпийских игр «Токио-2020», медали завоевали спортсмены из 61 страны, сообщает в субботу Trend.

Азербайджан в медальном зачете находится на седьмом месте, в активе сборной страны 9 медалей - 7 золотых и 2 бронзовые. Так, золотые медали завоевали парадзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг). Намиг Абаслы (66 кг) выиграл бронзовую медаль. Раман Салех стал паралимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров. Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (49 кг) взошел на третью ступень пьедестала почета. Отметим, что на «Токио-2020» нашу страну представляет рекордное количество спортсменов - 36 - в 47 категориях в 6 видах спорта. В составе команды 24 мужчины и 12 женщин.

Медальный зачет на соревнованиях возглавляет сборная Китая. Спортсмены этой страны завоевали 30 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых медалей. На второе место вышли представители Великобритании с 16 золотыми, 12 серебряными и 15 бронзовыми медалями, а на третьем месте - спортсмены России - 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей.

США занимают четвертое место с 11 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями, Украина - пятое место с 8 золотыми, 17 серебряными и 9 бронзовыми медалями, а сборная Австралии определилась на шестом месте, выиграв 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. На седьмом месте находится Азербайджан, у которого 7 золотых и 2 бронзовые медали. На последующих ступенях - Бразилия (6-5-12), Нидерланды (6-5-5) и Италия (5-7-6).

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.