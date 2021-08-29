В Азербайджане выявлен еще 4 010 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 898 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 4 010 случаев заражения коронавирусом, 2 898 человек вылечились, 41 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 417 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 361 128 человек вылечились, 5 553 - скончались, число активных больных составляет 51 315.

За последние сутки проведено 16 536 тест на COVID-19, а с начала пандемии - 4 431 053.