Азербайджанский гимнаст завоевал медаль на соревнованиях в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены приняли участие в 12-м открытом турнире по аэробной гимнастике Plovdiv Cup, который прошел 28-29 августа в болгарском городе Пловдив, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на соревнованиях представили гимнасты Владимир Долматов, Нуржан Джаббарлы, Диляра Гурбанова и Марьям Топчубашова.

По итогам турнира финалист последнего чемпионата мира по аэробной гимнастике Владимир Долматов занял третью ступень пьедестала почета. Первое и второе места заняли представители Мексики и Италии соответственно.

Напомним, что 19-22 августа азербайджанские гимнасты приняли участие в соревнованиях по аэробной гимнастике Slovak Aerobic Open в городе Братислава, по итогам которых Долматов завоевал серебряную медаль.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)