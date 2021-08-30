БАКУ /Trend/ - Содержание тяжелых металлов в водах реки Охчучай в десятки раз превышает норму.

Об этом говорилось 30 августа на очередном совещании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В заседании приняли участие представители Президента Азербайджана в Шуше и Агдаме, ответственные сотрудники министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, МЧС и других госструктур.

Члены группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации согласно «Плану действий в связи с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана», в том числе о мониторингах для контроля уровня загрязнения трансграничных рек и оценки радиоэкологической ситуации.

Также представители соответствующих структур были проинформированы о выполнении плана действий.

В связи с ущербом, нанесенным окружающей среде и природным ресурсам, министерство экологии и природных ресурсов провело оценку согласно законодательству. Материалы расследования по Зангиланскому, Губадлинскому, Агдамскому, Физулинскому, Ходжавендскому, Джебраильскому, Тертерскому районам и городу Шуша направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

Министерство экологии и природных ресурсов проводит систематическую работу по взятию проб донного осадка и воды из рек, протекающих по территориям освобожденных районов. Пробы передаются на анализ, и составляется динамика загрязнения. В пробах воды из реки Охчучай на территории Восточного Зангезура было обнаружено, что содержание тяжелых металлов (медь, молибден, марганец, железо, цинк, хром) в десятки раз превышает норму.