Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 23-26, днем - 32-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)