От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено еще 179 га освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 23 по 28 августа Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденные территории площадью 179 гектаров.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сводке агентства по операциям на освобожденных территориях.
В результате проведенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах операций было обнаружено 77 противопехотных и 31 противотанковая мины, а также 107 неразорвавшихся боеприпасов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli
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