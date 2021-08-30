От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено еще 179 га освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 23 по 28 августа Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденные территории площадью 179 гектаров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сводке агентства по операциям на освобожденных территориях.

В результате проведенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах операций было обнаружено 77 противопехотных и 31 противотанковая мины, а также 107 неразорвавшихся боеприпасов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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