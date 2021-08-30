Около 30 лет не могу получить информацию об отце - сын взятого в плен армянами азербайджанца

БАКУ /Trend/ - Обращения в международные организации не дали результата, и до сегодняшнего дня я не могу получить точную информацию о моем отце.

Об этом сказал в понедельник Trend Бахтияр Мамедов - сын Феруза Мамедова, пропавшего без вести 8 мая 1992 года во время оккупации города Шуша.

По его словам, во время оккупации города Феруз Мамедов служил в 816-м батальоне самообороны.

"Пару раз мы получали известия о моем отце, который был взят в плен армянами во время оккупации города Шуша. Неоднократно предпринимались шаги для его освобождения, но безрезультатно. В 1992-1993 годах мы обращались в Госкомиссию по делам военнопленных, взятых в заложники и без вести пропавших граждан и в Международный комитет Красного Креста (МККК). Официальные структуры говорили, что идут поиски, и мы не теряли надежду. Прошло почти 30 лет, и такие семьи, как наша, продолжают ждать», - сказал Мамедли.

Он сообщил о разном подходе МККК к армянским и азербайджанским пленным и заложникам.

«Мы неоднократно видели, как Красный Крест предпринимает больше шагов в отношении армянских пленных и заложников, нежели азербайджанских. Поэтому подобное отношение задевает чувства наших семей. Международные организации, словно набрав в рот воды, годами закрывают глаза на человеческие трагедии. Фактически ООН и ее институты, ЕС, СЕ и их структуры, МККК не предпринимают никаких шагов для прояснения судеб азербайджанских пленных, заложников и без вести пропавших лиц. К сожалению, перечисленные международные структуры не хотят оказывать давление на Армению. Считаю, что этому должен быть положен конец. Судьба моего отца, так же как и судьбы всех других пленных, взятых в заложники и без вести пропавших азербайджанцев, должна быть прояснена», - сказал Мамедли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)