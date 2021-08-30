В Азербайджане выявлено еще 3 107 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 770 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 107 случаев заражения коронавирусом, 1 770 человек вылечились, 39 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 421 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 362 898 человек вылечились, 5 592 - скончались, число активных больных составляет 52 613.

За последние сутки проведен 11 191 тест на COVID-19, а с начала пандемии - 4 442 244.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)