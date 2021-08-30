Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 225 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 768, вторую – 457.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 689 031.
При этом первую дозу вакцины получили 4 043 744, вторую – 2 645 287 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали
Президент Азербайджана: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет, сегодня мне 59 лет
Президент Ильхам Алиев: Благодаря воле и решимости великого лидера мавзолей Моллы Панаха Вагифа был возведен
Проводимая налоговыми органами работа в сфере цифровизации стимулирует безналичный оборот в Азербайджане
Троянец вместо игры: в Азербайджане обнаружена схема распространения зловреда под видом популярных видеоигр
Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками, организованными Фондом Гейдара Алиева в Шуше (ФОТО)
За кулисами Паралимпийских игр. С какими трудностями столкнулись азербайджанские спортсмены – эксклюзив из Токио
Материалы по ущербу, нанесенному армянами экологии на освобожденных территориях Азербайджана, направлены в Генпрокуратуру
В Баку и регионах Азербайджана насчитывается 197 неизвестных могил времен первой Карабахской войны - госкомиссия
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Армения не предоставляет информацию о 7 без вести пропавших азербайджанцах во время второй Карабахской войны
Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных и пропавших без вести азербайджанцах - МККК
Сборы по страхованию профессиональной ответственности в азербайджанской PASHA Sigorta остаются стабильными