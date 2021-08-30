Временно изменена схема движения одного из бакинских автобусов
БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами на улице Назима Исмаилова в Баку временно изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту №66.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение автобусов этого маршрута временно будет организовано по улицам Сакита Годжаева, Ахмеда Мехбалыева и Заура Шарифова.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)
Twitter:@cingizsafarli
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