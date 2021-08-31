Завтра в Баку ожидается до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью местами ожидается слабый туман, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 23-26, днем 32-26 градусов тепла, в Баку – ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем – 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона составит 26-27, на южных – 27-28 градусов.

Утром в некоторых горных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории будет без осадков, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах – ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)