Синоптики рассказали какой будет погода в Азербайджане в сентябре

БАКУ /Trend/ - В сентябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами чуть выше нормы. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме, а в некоторых регионах будет превышать норму, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне 22-24 градуса тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса выше. Температура воздуха ночью составит 19-23 градусов, днем – ​​25-30 градусов тепла, в отдельные дни – 33 градуса тепла. Количество осадков будет близко к климатической норме (норма – 12-23 мм), местами несколько превышать ее.

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне 23-25 ​​градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса выше. Ночью температура воздуха составит 17-22 градуса, днем – ​​25-30 градусов тепла, в отдельные дни – 34-38 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма – 7-13 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 15-17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 11-16 градусов, днем – ​​18-23 градуса тепла, в отдельные дни – 26 градусов тепла. Месячное количество осадков будет приближено к климатической норме (норма – 34-50 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах ожидается на уровне 21-23 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса выше. Ночью температура воздуха составит 18-23 градуса, днем ​​– 25-30 градусов тепла, в отдельные дни – 33-36 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма – 17-44 мм), а местами несколько больше.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 18-22 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, в отдельные дни – 9-13 градусов тепла, днем – ​​20-25 градусов, в отдельные дни – 30-35 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами немного ее превышать (норма – 33-120 мм).

В низменных районах – в Мингячевире, Евлахе, Гейкчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале – среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-24 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1 градус выше. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса, днем ​​– 25-30 градусов тепла, в отдельные дни – 34-38 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами несколько больше (норма – 14-38 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 20-24 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса выше. Ночью температура воздуха составит 17-22 градуса, в горах – 10-15 градусов тепла, днем – ​​23-28 градусов, в отдельные дни – 30-33 градуса тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма – 50-199 мм).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)