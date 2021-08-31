В Баку будет частично ограничено движение на Тбилисском проспекте
БАКУ /Trend/ - В связи с проведением первого сентября, с 11:00 до 13:00 (2 часа), обмерно-обследовательских и испытательных работ на путепроводе, расположенном на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде в Баку, движение по полосам, где будут проводиться работы, будет частично ограничено.
Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
«Во избежание заторов на указанном участке призываем водителей заранее определить альтернативный маршрут движения», – добавили в Госагентстве.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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