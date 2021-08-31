Названо число поступивших в азербайджанские вузы вне конкурса

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана назвал число лиц, поступивших в высшие учебные заведения вне конкурса.

Как передает во вторник Trend, право поступить в вузы вне конкурса имеют победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также абитуриенты, обучающиеся по образовательным программам с международной аккредитацией.

Таким образом, в 2021/2022 учебном году 4 победителя международной предметной олимпиады, 33 победителя республиканской предметной олимпиады, 49 победителей международных спортивных соревнований, один победитель международного конкурса в области искусства, 8 абитуриентов, обучающихся по образовательным программам с международной аккредитацией, были приняты в вузы вне конкурса.

От соответствующего права отказались 13 абитуриентов. Они приняли участие в экзаменах по общим правилам.

Помимо этого, 138 абитуриентов по итогам экзаменов SAT и 163 выпускника школы АДА поступили в университет АДА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev