В Азербайджане выявлены еще 3 778 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 228 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 3 778 случаев заражения коронавирусом, 3228 человек вылечились, 44 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 424 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 366 126 человек вылечились, 5 636 - скончались, число активных больных составляет 53 129.

За последние сутки проведены 19 693 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 4 461 937.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)