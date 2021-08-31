Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 116 709 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 69 972, вторую – 46 737.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 805 740.
При этом первую дозу вакцины получили 4 113 716, вторую – 2 692 024 человеак.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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