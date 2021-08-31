В Азербайджане выявлены еще 3 778 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 228 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 3 778 случаев заражения коронавирусом, 3228 человек вылечились, 44 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 424 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 366 126 человек вылечились, 5 636 - скончались, число активных больных составляет 53 129.
За последние сутки проведены 19 693 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 4 461 937.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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