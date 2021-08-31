МВД Азербайджана о правилах проведения свадеб, вступающих в силу с завтрашнего дня

БАКУ /Trend/ - С первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий.

Как сообщили во вторник Trend в МВД, с первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий.

Независимо от места проведения торжества (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор и др.), в нем допускается участие не более 150 человек.

У всех совершеннолетних участников торжественных мероприятий должен быть COVID-паспорт. Использование защитных масок гостями мероприятия не является обязательным.

На портале icaze.e-gov.az должны пройти регистрацию лишь мероприятия, проводимые в заведениях общепита.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)