МВД Азербайджана о правилах проведения свадеб, вступающих в силу с завтрашнего дня
БАКУ /Trend/ - С первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий.
Как сообщили во вторник Trend в МВД, с первого сентября в стране вступают в силу новые правила в связи с проведением свадеб, дней рождения и других торжественных мероприятий.
Независимо от места проведения торжества (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор и др.), в нем допускается участие не более 150 человек.
У всех совершеннолетних участников торжественных мероприятий должен быть COVID-паспорт. Использование защитных масок гостями мероприятия не является обязательным.
На портале icaze.e-gov.az должны пройти регистрацию лишь мероприятия, проводимые в заведениях общепита.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)