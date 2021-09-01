МВД Азербайджана о мерах в отношении граждан, посетивших объекты без COVİD-паспорта
БАКУ /Trend/ - Лица, которым запрещено посещать соответствующие объекты без COVİD-паспорта, будут выведены из них. В отношении администратора этого предприятия будут приняты меры согласно законодательству.
Об этом сказал представитель пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев, сообщает в среду Trend.
По его словам, в отношении граждан никакие меры предприниматься не будут.
Отметим, что постановлением Кабмина Азербайджана с 1 сентября лица старше 18 лет могут пользоваться услугами в объектах общепита, отелях, крупных торговых центрах только при наличии COVİD-паспорта.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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