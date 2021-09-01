МВД Азербайджана о маркетах, где требуется COVID-паспорт
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при посещении небольших маркетов COVID- паспорт не требуется, сообщили в среду Trend в МВД.
«Если маркет находится внутри крупного торгового центра, то для входа потребуется COVID-паспорт. Для входа в большие маркеты, которые находятся в крупных торговых центрах, тоже нужно будет предъявить COVID-паспорт. В других, отдельно работающих маркетах его предъявлять не нужно», – сказали в ведомстве.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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