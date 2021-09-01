Компания AS Group Investment накануне годовщины Отечественной Войны подарила 3-х комнатную квартиру семье шехида (ФОТО)

Компания AS Group Investment, руководствуясь политикой главы государства, направленной на поддержку семей шехидов и ветеранов, а также социальной ответственностью перед государством и обществом, подарила квартиру еще одной семье шехида. Семья героически погибшего в Отечественной войне подполковника Мехмана Ганбарова, проживавшая по сей день в арендуемом доме в поселке Бинагади, теперь будет жить в 3-комнатной квартире, подаренной ей компанией AS Group Investment.

31 августа, сотрудники компании AS Group Investment, встретившись с семьёй шехида, предоставили супруге нашего героя Хураман ханум Ганбаровой документы на новую квартиру. Эта неожиданная для них новость обрадовала всех членов семьи, годами жившей мечтой о собственном жилье.

3-комнатная квартира, подаренная компанией AS Group Investment семье героя подполковника Мехмана Ганбарова, находится в построенном компанией жилом комплексе "Гёль-Парк". AS Group Investment также взяла на себя полный ремонт и оснащение всем необходимым подаренной семье шехида квартиры.

Шехид подполковник Мехман Ганбаров проявил героизм ещё в апрельских боях 2016 года. Звание подполковника он получил именно за проявленный героизм в ожесточенных боях в направлении села Талыш. Самой большой мечтой родившегося в Агдамском районе и с детских лет оказавшегося беженцем в результате первой карабахской войны нашего героя было освобождение родных земель от оккупации. Близкие говорят, что, отправляясь на вторую карабахскую войну, он сказал им лишь одно: "Это жизнь. Все может случиться. Я могу не вернуться домой. Но главное, чтобы освободили наши земли!"

Участвовавший в боях начиная с 27 сентября Мехман Ганбаров проявил особый героизм в освобождении нескольких сел. 30 сентября он пал смертью храбрых, выводя своих боевых товарищей из окружения врага на территории Физули. Мехман Ганбаров посмертно награждён медалями "За Родину", "За освобождение Физули" и орденом "Карабах".

Отметим, что компания AS Group Investment в марте этого года подарила квартиру семье шехида из Мингячевира сержанта Ниязи Искендерова в построенном компанией в городе современном жилом здании Park Residence.