В Азербайджане при посещении объектов общепита на открытом воздухе COVID-паспорт не требуется
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гражданам, отдыхающим в находящихся на открытом воздухе кафе, ресторанах, чайхана и других объектах общепита, COVID-паспорт не требуется.
Об этом в среду сказал Trend представитель пресс-службы МВД Нурлан Алиев.
Он пояснил, что это требование касается только закрытых пространств.
Отметим, что согласно соответствующему решению Кабмина, с сегодняшнего дня лица старше 18 лет могут пользоваться услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров только при наличии COVID-паспорта.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидов. Редактор: Надир Насиров)
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