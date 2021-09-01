В Азербайджане при посещении объектов общепита на открытом воздухе COVID-паспорт не требуется

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гражданам, отдыхающим в находящихся на открытом воздухе кафе, ресторанах, чайхана и других объектах общепита, COVID-паспорт не требуется.

Об этом в среду сказал Trend представитель пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Он пояснил, что это требование касается только закрытых пространств.

Отметим, что согласно соответствующему решению Кабмина, с сегодняшнего дня лица старше 18 лет могут пользоваться услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров только при наличии COVID-паспорта.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидов. Редактор: Надир Насиров)