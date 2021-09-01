Еще 49 граждан льготных категорий в Азербайджане направлены в санатории и на лечебные курорты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана отправило на лечебные курорты и в санатории Нахчыванской АР еще 49 лиц с инвалидностью, включая инвалидов войны и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, дети с ограниченными возможностями здоровья были отправлены в сопровождении одного из родителей.

Часть этих лиц с учетом их заболеваний будет проходить лечение в физиотерапевтическом центре "Дуздаг" и Бальнеологической лечебнице "Дарыдаг", другая часть - в Нахчыванском лечебно-диагностическом центре.

За прошедший период 2021 года направления для прохождения лечебно-реабилитационных процедур были выданы Агентством 863 гражданам льготных категорий.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)