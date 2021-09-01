В августе разминировано свыше 630 гектаров освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о работе, проделанной на освобожденных территориях в августе.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, с первого по 31 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено 455 противопехотных и 70 противотанковых мин, а также 503 неразорвавшихся боеприпаса.

За отчетный период разминирована территория площадью 634 гектара.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)