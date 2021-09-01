В Азербайджане выявлены еще 3 845 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 876 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 3 845 случаев заражения коронавирусом, 3 876 человек вылечились, 41 - скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 428 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 370 002 человека вылечились, 5 677 - скончались, число активных больных составляет 53 057.

За последние сутки проведены 19 102 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 4 481 039.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)