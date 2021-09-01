БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 105 699 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 65 968, вторую – 39 731.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 6 911 439.

При этом первую дозу вакцины получили 4 179 684, вторую – 2 731 755 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)