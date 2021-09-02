Граждане могут предоставлять при проверке COVID-паспорт и сертификат об иммунитете в электронном виде - госагентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объекты общепита, отели и крупные торговые центры до 1 октября смогут посещать граждане как с COVID- паспортом, так и с сертификатом об иммунитете и сертификатом о получении первой дозы вакцины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Во время проверки можно представлять COVID-паспорт и вышеуказанные сертификаты в электронном виде, открыв указанные документы в личном кабинете в мобильном приложении «myGov».

Мобильное приложение «myGov» можно скачать по ссылкам:

• «Android»: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my

• «iOS»: https://apps.apple.com/az/app/mygov/id1533956540

Граждане могут представить COVID-паспорт и сертификаты также посредством порталов e-TƏBİB и its.gov.az.



(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)